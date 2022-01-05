شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا ضمن مقررات تموين شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، علً ضرورة متابعة صرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم بالأسعار المعلند عنها، وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة فى مكانه واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضاَ.
وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 15%، عن شهر يناير الجاري، وان الضخ اليومي للسلع يصل إلي 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر، وبالنسبة للمكرونة والأرز لافتا إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلي 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مما يتابع الوزير دورياً مع رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسباً لسقوط الإمطار.
وأضاف أن الوزير وجه رئيسا الشركتين بمتابعة مخازن الشركة والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن ، وانه تم ميكنة كل مخازن الجملة، وبات من السهل معرفة المنصرف والرصيد من السلع والتدخل في أي وقت لضخ أى سلعة.