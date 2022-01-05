شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا ضمن مقررات تموين شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، علً ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم بالأسعار المعلند عنها، ‏وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة فى مكانه واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضاَ.‏

وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 15%‏، عن شهر يناير الجاري، وان الضخ اليومي للسلع يصل إلي ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر، وبالنسبة ‏للمكرونة والأرز لافتا إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلي ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مما يتابع الوزير دورياً مع رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسباً لسقوط الإمطار.

وأضاف أن الوزير وجه رئيسا الشركتين بمتابعة ‏مخازن الشركة والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن ، وانه تم ميكنة كل مخازن ‏الجملة، وبات من السهل معرفة المنصرف والرصيد من السلع ‏والتدخل في أي وقت لضخ أى سلعة.