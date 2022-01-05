شكرا لقرائتكم خبر عن القواعد الرهبانية للأنبا شنودة رئيس المتوحدين أحدث إصدارات الكلية الإكليريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس مؤخرًا كتابًا جديدًا في مجال كتابات آباء الكنيسة في مناسبة الذكرى ال 128 لإعادة افتتاحها (1893 - 2021).

والكتاب الجديد مترجم عن اللغتين الإنجليزية والقبطية اللتين استخدمهما مؤلف الكتاب بنتِلِّي لايتون أستاذ الدراسات المسيحية القديمة وأستاذ لغات وحضارات الشرق الأدنى (القبطية) فى جامعتى ييل وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل الكتاب عنوان "قوانين آبائنا" وهو عبارة عن نص يرجع تاريخه إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين، ويحوي القواعد الرهبانية للقديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين التي وضعها ليسلك وفقًا لها التجمع الرهباني الذي كان يتتلمذ على يديه، ويعد هذا الكتاب من أهم كتب القديس الأنبا شنوده حيث يقدم إطلالة على الحياة اليومية الرهبانية، والممارسة النسكية للرهبان وقتها والليتورجيا اليومية التي كانوا يصلون بها، والتي تتكون من 595 بندًا.

وترجم موريس وهيب وبيشوي جرجس الباحثان في الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس "قوانين آبائنا" وقدم له نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، ووكيل الكلية.















