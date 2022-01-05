شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد أداء معهد أمراض العيون خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معهد أمراض العيون خلال عام 2021، العديد من الإنجازات لخدمة المجتمع، حيث يهدف المعهد إلى مكافحة أمراض العيون وكذلك تقديم خدمة طبية على مستوى متقدم يشمل تشخيص وعلاج أمراض العيون.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د.مصطفى صلاح الدين رئيس المعهد ، حول حصاد أداء معهد أمراض العيون، خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن حجم النشر العلمي الذي تحقق هذا العام بلغ 172 بحثًا علميًا، مضيفًا أن النشاط العلمي للمعهد شهد تدريب أطباء العيون من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، حيث يقوم المعهد بتدريب الأطباء من خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة أخرى مُماثلة، وذلك في التخصصات الدقيقة في مجال طب وجراحة العيون، كما تم تدريب 84 طبيبًا مصريًا و20 طبيبًا أجنبيًا، خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف التقرير أن المعهد يقوم بتدريب الأطباء المُتخصصين في طب وجراحة العيون، وفق برنامج الزمالة المصرية، وذلك من خلال خطاب موجه من إدارة الزمالة المصرية بوزارة الصحة، وفي خلال عامي 2020- 2021 تم تدريب 55 طبيبًا مصريًا و14 طبيبًا أجنبيًا من أطباء الزمالة.

ولفت التقرير إلى إنجازات المعهد من حيث إشراف الأساتذة على رسائل الدكتوراه والماجستير والذي بلغ 25 رسالة علمية خلال عام 2021، بالإضافة إلى البعثات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية والمحلية وبراءات الاختراع.

كما تناول التقرير الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون التي تم إبرامها، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث أمراض العيون وشركة أوبتا لاين للمستلزمات الطبية؛ بهدف تقديم خدمات البحث والتطوير في مجال تصنيع العدسات التي يتم زرعها داخل العين بتكنولوجيا Cast Molding وبدء تصنيع أول عدسة للزرع بالعين مصرية الصنع.

في حين شهد المعهد تقدمًا على صعيد اللجان العلمية والتي تشكلت مثل لجنة البحث العلمي ولجنة أخلاقيات البحث العلمي ولجنة التعليم المستمر ولجنة تقييم الأبحاث المنشورة، وأشار التقرير إلى أن المعهد يشهد حاليًا عدة مشروعات بحثية جارية، تشمل: (مشروع القرنية المخروطية، ومشروع الاعتلال الشبكي في الأطفال حديثي الولادة، ومشروع علاج اعتلال الشبكية السُكري مثبطات انجوتنسين، ومشروع الخلايا الجذعية، ومشروع الحساسية).

وذكر التقرير الإنجازات التي تحققت على صعيد الخدمات الطبية وخدمة المجتمع، حيث بلغ عدد المرضى المُترددين على المعهد خلال عامي 2020-2021 نحو 47633 مريض.

وأكد التقرير أن المعهد شهد تطورًا كبير على صعيد البنية التحتية حيث تم تطوير معمل حيوانات التجارب، وكذلك عملية إحلال وتطوير المعامل البحثية، والانتهاء من عملية تجديد وتطوير جناح عمليات.

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن معهد أمراض العيون يعد واحدا من المعاهد البحثية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط ذات الخبرة العملية العريقة في مجال مكافحة أمراض العيون، وأن تزايد عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها المعهد يؤكد على جدارته في خدمة المرضى، ويأتي ذلك تنفيذا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لتلبية احتياجات المجتمع المصرى فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكداً أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.