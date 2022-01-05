شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حصاد 2 مليون و 430 ألف متر مكعب من المياه خلال الأمطار الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وأسيوط خلال الفترة (31 ديسمبر 2021 – 2 يناير 2022) ، حيث أظهر التقرير الدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التى أنشأتها الوزارة لحماية السكان والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

قال عبد العاطى أن أعمال الحماية تمكنت من حصاد حوالى 2 مليون و 430 ألف متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار ، يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى ، منها حوالى 1.840 مليون متر مكعب بمحافظة جنوب سيناء (450 ألف متر مكعب فى بحيرة وردان لحماية مدينة أبو زنيمة – 750 ألف متر مكعب فى بحيرة وادى إسلا لحماية طور سيناء – 100 ألف متر مكعب فى بحيرة وادى حبران لحماية طور سيناء – 250 ألف متر مكعب فى بحيرة سد العاط لحماية مدينة شرم الشيخ – 50 ألف متر مكعب فى بحيرة سد سلاف لحماية مدينة أبو رديس – 200 ألف متر مكعب فى بحيرات سدود وادى ميعر لحماية مدينة طور سيناء) ، بالاضافة لحصاد حوالى 500 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح فى وادى أبو طرام تم تخزينها بالخزانات الأرضية والآبار الرومانية ، مشيرا الى أنه جارى إنشاء 100 بئر نشو (روماني) جديد بالتنسيق مع الأهالى لتجميع مياه الأمطار والسيول وتوفير مياه شرب نظيفة لهم.

وأضاف عبد العاطى أن أعمال الحماية من أخطار السيول وفرت الحماية اللازمة للسكان والمنشآت ، حيث وفرت الحماية لمدن (طابا - راس سدر - طور سيناء) وقرية ابو صويرة والقرى البدوية على طريق فيران - كاترين ، وتجمعات (ابو رزق - ميعر - حيران - الوادى) ، وحماية طرق (النفق شرم الشيخ ، شرم الشيخ دهب ، وادى فيران سانت كاترين) ، وحماية خطوط الإتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء ، وخط مياه (ابو رديس - كاترين) ، والمنشآت السياحية بخليج نعمة وخليج السويس ، ومنفذ طابا البرى ، وهى منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

وفى محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر وأسيوط نجحت جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة فى تلافي الآثار السلبية للأمطار الغزيرة والسيول فى وادى أبو روشة ووادى العدام بمحافظة شمال سيناء ، ووادى فالق السهل ووادى أبو ملكة بمحافظة البحر الأحمر ، ومخر سيل درنكة وسد إعاقة عرب العوامر وسد إعاقة الهمامية بمحافظة أسيوط ، وحماية السكان والمنشآت من آثار الأمطار والسيول بدون حدوث أى خسائر.

وأشار عبد العاطى إلى الدور الهام الذى يقوم به مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة فى رصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة ، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول ، كما أشار سيادته لقيام الوزارة بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري رفعت درجة الإستنفار بكافة اجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحرى للتعامل مع الأمطار الغزيرة.