شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل تنظيم دورة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لـ 60 مرشحاً ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية وفقاً لإعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية مشيراً إلى استمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوعين ، ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالي 90 ساعة تدريب.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية أخرى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة أسبوعين آخرين، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التى يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وأكد شعراوى، أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2020 بلغ 1700 متقدماً، وتم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات، وتم اجراء الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التي تقدموا بها، وتمت مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

وأوضح شعراوى أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات، وأهمها: استراتيجية التنمية المحلية، والتطوير المؤسسى، والإدارة المحلية و حماية الأمن القومى، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية، ومبادرة حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد، وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

كما يتناول البرنامج التدريبي أيضا التحديات التى تواجه منظومة النظافة الجديدة و إجراءات تنفيذها، والتخطيط المحلى، وإجراءات تقنين و حماية الأراضي والمخالفات، ومنظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء، وقانون المحال العامة، وملامح عن قانون الإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة ودور برنامج مشروعك فى دعم التنمية الاقتصادية فى المحافظات، ودور التفتيش والرقابة فى المحليات، ودور مكاتب خدمة المواطنين ومبادرة صوتك مسموع فى المحافظات، ودور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحافظات، والتواجد الميدانى لهم على أرض الواقع، والتواصل مع المواطنين، وسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات، والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائي وغيرها من العناصر، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع المحافظين.