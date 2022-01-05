شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث إقامة محطة تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة جرين تك إيجيبت و جاريث براون الرئيس التنفيذي لمجموعة أوك القابضة على رأس وفد من تحالف "Renergy Group Partners" لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار البروتوكول الرباعي الموقع بين وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة في شهر سبتمبر 2021 للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية لتحقيق أقصى إستفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مضيفاً أنه في ضوء التكليفات الرئاسية تم الموافقة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في عدد (8) محافظات كمرحلة أولى، وتم البدء بمحافظة الجيزة (أبو رواش) كأول محافظة يتم تنفيذ المنظومة بها.

وأكد الوزير "مرسي" على أن تنفيذ هذا المشروع يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول مستدامة وفورية فيما يتعلق بمعالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة نظيفة ومتجددة، لافتاً إلى سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحسين وتطوير معيشة المواطن، لافتاً إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه لا تزال مستمرة مما يزيد الترقب الدولي بشأن الأضرار المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية التي لازالت لم تتعافى بشكل كامل من هذه الظروف الاستثنائية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وجميع القطاعات الاقتصادية في آنٍ واحد، مضيفاً أن الدولة المصرية بالرغم من ذلك مستمرة في مساعيها نحو صون المكتسبات التي حققتها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016 وتولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات لتحقيق البناء والتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات.

من جانبه، شدد روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة "جرين تك إيجيبت" على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع بما يساهم في رفع مستوى الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات بالقدر الذى يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف المهم، مضيفاً أن تنفيذ هذا المشروع يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، موضحاً أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي عقد جلسة تشاور عام للجهات المعنية بالمشروع حول الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي، مؤكداً على اهتمام تحالف ""Renergy Group Partners بتذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

فى سياق متصل، أشاد جاريث براون الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوك القابضة" بحرص الحكومة المصرية على استقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثنياً على دور وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في ضوء خبرتها الممتدة في هذا المجال، مضيفاً أن تحالف Renergy Group Partners وبالتعاون مع الإنتاج الحربي سيقوم في إطار المشروع بتوفير التقنية المبتكرة لتنفيذ محطة معالجة تحويل المخلفات البلدية الصلبة لطاقة كهربائية بمحافظة الجيزة على الأرض المخصصة لهذا الغرض بما يتوافق مع الإشتراطات البيئية المعمول بها بجمهورية مصر العربية.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع تحالف Renergy Group Partners يأتي في إطار حرصها على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة.