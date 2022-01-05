شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تصل للضباب وشوائب عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، حتى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الأربعاء 5 يناير:

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شوائب عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

- من الخميس 6 يناير الى السبت 9 يناير:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- من الأحد 9 يناير إلى الإثنين 10 يناير:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وغرب البلاد على فترات متقطعة.