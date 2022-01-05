شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، موضحه أن الامتحانات ستراعى التباعد بين الطلاب داخل الفصول المخصصة كمقار للجان الاختبارات.

وكان صندوق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكد أنه تم التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.