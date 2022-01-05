"نجلاء" تطلب الخلع: "سرق شنطة أختي فيها شبكة أخويا الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نجلاء. خ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب خلع زوجها، مبررة طلبها "سرق شنطة أختي فيها شبكة أخويا يوم خطوبته".

تزوجت العشرينية من "محمد. ص" 33 سنة، عامل، زواجًا تقليديًا عن طريق ترشيحه من أحد الأقارب، وبعد التعارف، وجدته بشوشًا وميسور ماديًا ولديه شقة تمليك، فوافقت على الخطوبة وبعد شهرين انتقلا لعش الزوجية، بحسب الدعوى.

وقالت نجلاء إنها عاشت حياة زوجية سعيدة لم يكن فيها خلافات لكنها لم تعلم أن زوجها مريض بـ"مرض السرقة": "بقول عليه مرض لأن ممكن يبقى ليه علاج ويبعد سرقة الناس المقربين لينا".

وعن يوم قرار الانفصال، قالت الزوجة إنه يوم خطوبة شقيقها الأكبر، سرق زوجها "شنطة" شقيقتها وداخلها الذهب، ما حول يومهم إلى مأساة، حتى اكتشفوا عن طريق الكاميرات أنه السارق.

وأضافت أنها لم تعلم مكانه لمدة 3 أشهر، وأنهم بحثوا عنه لإعادة "الشبكة" التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، فانتقمت منه ببيع الأجهزة الكهربائية في المنزل وإعادة المبلغ لشقيقها، خاصة بعد دخول والدتها المستشفى.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع تحمل رقم 194 لسنة 2020 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.