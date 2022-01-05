شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة خلال 2021.. إنشاء 22 محطة رصد لتحسين نوعية مياه نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت وزارة البيئة خلال عام 2021 على تحسين نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، وفى هذا التقرير نرصد هذه المجهودات.

إنشاء 22 محطة رصد لحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات من خلال منظومة معلوماتية، وتعتمد هذه الشبكة على التقنيات الحديثة، ويتم نقل البيانات مباشرة من هذه المحطات إلى غرفة المراقبة بوزارة البيئة يومياً أو حسب الحاجة، بهدف خدمة السياسات المنوط بها حماية نهرالنيل وفرعيه، وكذلك البحيرات المصرية.

رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه من خلال 69 موقع رصد على نهر النيل، بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر)، حيث يتم الرصد من خلال المعمل المركزي ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، وذلك فى 16 محافظة هى (أسوان – الأقصر - قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف- القاهرة – الجيزة – القليوبية - المنوفية- الغربية – الدقهلية – دمياط - البحيرة – كفر الشيخ)، ويتم إجراء التحاليل لعدد من المؤشرات الدالة على جودة ونوعية المياه وتجميع نتائج الرصد ، ويلى ذلك عمل مقارنات بين نتائج الرصد من الطبيعة والأرقام المسموح بها وفقاً لمعايير المادة 49 من قانون 48 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية92 / 2013 بشأن حماية مياه نهر النيل والمجارى المائية.

الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لرصد نوعية المياه بالمشاركة مع الوزارات المعنية، حيث تمت مناقشة محتوى ومضمون الدليل وكيفية الإستفادة به من خلال معامل الوزارات والجهات البحثية المعنية بنوعية المياه على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات نوعية المياه وعلاقتها بالقوانين المنظمة لجودة ونوعية المياه، وتم إعتماده من السلطة المختصة ونشره من خلال البوابة الإلكترونية .

تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية لتلك البحيرات، وذلك من خلال تحليل خواص نوعية المياه (التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية والحيوانية.

‏متابعة أعمال الرصد لنوعية المياه للبحيرات، وأيضا الرصد للبحر الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة، والذى يتم من خلال التعاون مع معهد علوم البحار وفقا لبرنامج الرصد القومى للبحيرات والبحر الاحمر ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.