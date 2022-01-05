شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستحدث وحدة إدارة المحاكم.. تعرف على أهدافها وكيفية التواصل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الافتاء إنه تماشيًا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقى الشامل في إداراتها واستكمال الإنجازات التى حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التى تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار، وهي: الإدارة العامة للإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم.

وعن كيفية التواصل مع إدارة المحاكم فهى كالآتى:

تقوم الدار بالرد كتابيًّا على خطابات المحاكم والمؤسسات الرسمية، لإبداء الرأي الشرعي في القضايا أو المسائل التى تطلب فيها المحاكم رأي دار الإفتاء المصرية؛ لاستيضاح الرأي الشرعي بشكل دقيق ومتخصص، وذلك من خلال دراسة العناصر والمستندات التي ترسلها المحكمة، والفائدة التي يمكن أن تعود على الأفراد هي تقديم الرأي الشرعى للمحاكم أو المؤسسات في النزاعات الخاصة بهم، مما يساعد فى إنهاء هذه المنازعات أو المسائل المعلقة والتي تحتاج إلى الحكم الشرعي.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة الرسمية من خلال تصريح من جهة التقاضي أو المؤسسة المطروح أمامها النزاع لدار الإفتاء المصرية؛ لبيان الحكم الشرعي فى موضوع النزاع.