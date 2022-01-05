شكرا لقرائتكم خبر عن 98% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الابتزاز عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 98% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 2% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.