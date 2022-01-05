شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمد على التكييف بدلا من الدفاية فى الشتاء وخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين أيهما أقل فى الكهرباء الدفاية الكهربائية أم التكييف على وضع "ساخن"، ويجيب ”الخليج 365” على هذا التساؤل من خلال مقارنة بين محتويات الجهازين والكمية التى يستهلكها كل منهما بغرض التدفئة، وهى كالآتى:





- أولا من أقل استهلاكا للكهرباء التكييف أم الدفاية؟





- لماذا يعتبر التكييف أقل فى استهلاك الكهرباء؟

التكييف لا يحتوى على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفيريون، ويعمل التكييف باردا بالخارج وداخل الغرفة ساخنا، الأمر الذي يجعله لا يحرق الأوكسجين، حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود في الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئا، ما يمنع انتقال الأمراض، كما أن هناك ميزة التحكم في درجة الحرارة وتنقية الجو.





- الدفاية الكهربائية

تحتوى الدفايات الكهربائية داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق فى التنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.