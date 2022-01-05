حدث ليلا| حقيقة إيقاف العمرة بسبب "أوميكرون".. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 821 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323001 حتى اليوم.

الطقس.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية أخطر من الأمطار الغزيرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة الكثيفة والضباب تكون أخطر من الأمطار الغزيرة، وتحذر منها الهيئة باستمرار.

متحور كورونا.. مسؤول سعودي يكشف لمصراوي حقيقة إيقاف العمرة بسبب "أوميكرون"

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، حقيقة ما تم تداوله بشأن توقف منح التأشيرات للراغبين في السفر إلى المملكة، خصوصا تأشيرات العمرة، بسبب متحور "أوميكرون".

"ضبط المتهمين".. النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن واقعة "بسنت" فتاة الغربية

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة "بسنت" بكفر الزيات.

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (كيودو) في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

السيسي يوجه بإدارة مخلفات المناطق الصناعية بكفاءة عالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

السيسي يتفقد مركبات متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.

السيسي يوجه بإخراج تصميمات دار القرآن والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية لتعكس المبادئ الصحيحة للدين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع.

اللجنة العلمية لـ"كورونا": "أوميكرون" يحاوطنا من كل مكان ويؤثر على الجهاز التنفسي

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور محمد النادي، إن "فلورونا" ليس له أي أعراض مختلفة عن كورونا وليس تزاوجا، ولكنه خليط بين كورونا والأنفلونزا.

المقاولون العرب تنشر صورًا لتطور الأعمال بمحطة مترو عدلي منصور

نشرت شركة المقاولون العرب، صورًا تظهر تطور أعمال محطة عدلى منصور التبادلية.

شبورة تصل للضباب.. الأرصاد توضح توقعات طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس من غد الأربعاء إلى الاثنين 10 يناير 2022، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

3 نصائح للاستلام.. ننشر أرقام العمارات ومواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بقطاعات (ب - ج- د) بواقع 2328 وحدة سكنية.

الصحة العالمية تحذر من الأسوأ.. أوميكرون يتفشى في أوروبا والولايات المتحدة

مليون إصابة في 24 ساعة في الولايات المتحدة وأكثر من و270 ألف في فرنسا ومن 200 ألف في المملكة المتحدة: واصلت الإصابات بكوفيد ارتفاعها الثلاثاء في جميع أنحاء العالم مهددة بإحداث خلل وظيفي في قطاعات حساسة.

إعلام عراقي: سقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي

أفادت تقارير إخبارية عراقية صباح اليوم الأربعاء بسقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي غرب العاصمة.

نجلا ترامب يرفضان الشهادة في قضية فساد مالي تتعلق بمؤسسة والدهما

رفض اثنان من أنجال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشهادة في قضية متعلقة بوالدهما أمام القضاء.

طاقم مستشفى بريطاني يصرخ بسبب نقص العاملين الناجم عن أزمة كورونا

قالت الكلية الملكية البريطانية للتمريض إن العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "يصرخون" بسبب نقص في أطقم العاملين ناجم عن المتحور أوميكرون.

الأسير الفلسطيني أبو هواش يوقف إضرابه عن الطعام بعد 141 يومًا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل هشام أبو هواش علق مساء اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

الصحة العالمية: تفشي أوميكرون يزيد خطر ظهور متحورات أكثر شراسة

حذرت منظمة الصحة العالمية، في منطقة أوروبا، من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة.

السفير السعودي بالقاهرة يفتتح ملتقى خدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين

افتتح السفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي اليوم الثلاثاء، الملتقى الدولي الـ22 لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة نحو 40 شركة سعودية من مقدمي الخدمات، والشركات المسوقة للخدمات من مصر وعدد من الدول العربية.