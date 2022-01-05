شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مشروعات خدمية وبنية تحتية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة أبورديس بجنوب سيناء تنفيذ الدولة عددا من المشروعات الخدمية المهمة لخدمة سكان المدينة، وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أبرز هذه المشروعات أعمال حماية المدينة بوادى "بعبع" التى تمولها وزارة الموارد المائية والري، بتكلفة 80 مليون جنيه مرحلة أولى تشمل الأعمال قناة صناعية بطول 6 كم ومعبر أيرلندى وأعمال تدبيش وخرسانة، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سد و2 بحيرة.

وأضاف أنه تمت إقامة مبنى الإدارة الاجتماعية للمدينة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بتكلفة حوالى 7 ملايين جنيه، وجار الفرش والتأثيث وافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة.

كما تجرى فى مدينة أبورديس أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وأعمال التجميل بطريق البنك والطرق الفرعية بالمدينة، وحديقة الطفل.

وصدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبورديس والتى تعتبر مركزا إقليميا للتنمية المعدنية، وذلك بعد عرض الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

ويشمل المخطط الاستراتيجى لمدينة أبورديس على مناطق سكنية، ومناطق حرفية، ومنطقة امتداد عمرانى بالاضافة إلى الشاطئ العام.

يشار إلى أنه قد صدرت الموافقة على المخطط على مساحة 4229 فدانا بقيود ارتفاع متدرجة من 9 أمتار إلى 36 مترا من مستوى سطح الأرض.

وسبق اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، بمسطح 8452.25 فدان منها 6855.99 فدانا خدمات إقليمية وبطاقة استيعابية 20327 نسمة، وبكثافة سكانية 12.73 شخص/ فدان.