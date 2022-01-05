شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الفئات المستحقة للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك 4 فئات ستصلهم رسائل للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن فوق سن 18 عاما والعاملين فى الفرق الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الجرعة التنشيطية الثالثة مهمة ويجب الحرص عليها بشكل جيد، مشيرا إلى أنها تنشط الجهاز المناعى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه فور مرور 6 أشهر على التطعيم بجرعتين من أى لقاح، ستصل رسالة على التليفون المحمول بموعد ومكان الجرعة الثالثة، مضيفا أن ذلك لا يحتاج إلى تسجيل مرة أخرى، مؤكدا أن اللقاحات فعالة ومهمة ويجب الحرص عليها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.