شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتأهيل المقالب العمومية للقمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منظومة المخلفات بشكل عام من أكبر المنظومات التى تحتاج لتضافر الجهود للقضاء عليها والاستخدام الأمثل لها، ولذلك أولت الدولة هذا الملف أهمية كبيرة بإنشاء جهاز مستقل خاص به، وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021، ويتبع وزارة البيئة.

وتعد أولى المهام الرئيسية لهذا الجهاز تنظيم عملية جمع ونقل والتخلص الأمن من المخلفات، وهو الأمر الذى بطبيعته يتطلب إعادة تأهيل المقالب العمومية، لتحسين طرق التخلص النهائى من المخلفات بطريقة علمية وعملية تقلل من التأثيرات الضارة للمخلفات على البيئة.

وهناك عدة اشتراطات لابد من تواجدها لتأهيل المقالب العمومية، لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتى وتلوث الهواء، والحفاظ على صحة وسلامة سكان المناطق المجاورة من الروائح والمناظر الكريهة والأمراض والاشتعالات، والحفاظ على صحة وأمن المشتغلين والمترددين على الموقع.

ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغى توافر المقومات التالية فى إعادة تأهيل المقالب العمومية:

إنشاء سور حول المحيط الخارجي للموقع لمنع الأفراد غير المصرح لهم من دخول الموقع. إحاطة الموقع بأشجار عالية مثل الجازورين والكافور. توفير معدات إطفاء الحريق. إنشاء مكتب مناسب للمشرفين يكون موقعه بجانب بوابات المقلب لمراقبة دخول وخروج العربات وإمداده بالمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه والتليفون. توفير جراج لمعدات المقلب (بلدوزرات، عربات نقل... إلخ) لأعمال الصيانة وتخزين قطع الغيار ومعدات الصيانة داخل الموقع. تركيب ميزان لوزن كمية المخلفات الداخلة للمقلب. تنظيم مرور عربات النقل واللوادر إلى داخل المقلب بتوفير عامل عند بداية الطريق إلى داخل المقلب وآخر عند المهبط داخل المقلب بحيث يتم التنسيق لمرور العربات على حسب الدور مع تقسيم مناطق العمل بالموقع. تحديد موقع استقبال لعربات نقل المخلفات لانتظار الدور للتخلص من المخلفات فى المقلب. التأكد من نوعية وخواص التربة، لعمل جوانب المقلب بالميول السليمة والآمنة لتفادى أى تهدير (انهيارات) للجوانب على العاملين وتعرضهم لأخطار بالإضافة إلى تهدير مساحات من المقلب. توفير طريق ممهد لدخول وخروج عربات النقل واللودر إلى المقلب ويتم تصميم وإنشاء الطريق بمستوى وتكلفة تناسب كمية ونوعية (وزن) المعدات التى تستخدم هذا الطريق؛ إذا كانت ميول الطريق حادة يراعى فى التصميم عرض الطريق ليكفى مناورات العربات فى الحركة واستخدام تغطية لأرضية الطريق لا تتآكل ولا تؤدى لانزلاق العربات فى فترات الأمطار. تصميم وإنشاء الطرق الداخلية بالمقلب (للحركة من خلية إلى أخرى) بمستوى وتكلفة مقبولة تناسب الفترة والغرض المؤقت لاستخدامه. التفتيش وإصلاح وصيانة الطرق المؤدية للموقع بانتظام لتسهيل سير العربات واستمرارية عمل الموقع بكفاءة عالية. التحكم فى المدخل لتسجيل المخلفات الواردة إلى الموقع، والاحتفاظ بسجلات عن نوع المخلفات ومصدرها وكمية الشحنة المحمولة (تقدر الكمية عن طريق حجم العربة أو الوزن) بالإضافة إلى الترتيب لاستلام المخلفات فى المدفن أثناء ساعات التشغيل فقط وعدم السماح بدخول السيارات عقب انتهاء ساعات العمل؛ كما يجب فحص الحمولة، إذا كان هناك شك فى طبيعة المحتويات أو عدم مناسبتها للتخلص فى موقع دفن القمامة العادية. منع الاحتراق الذاتى فى المقلب ويجب إخماد الحرائق بسرعة بقدر إلا مكان بتغطية المخلفات المحترقة بالرمال أو الأتربة أو ما شابه ذلك. تنظيف منطقـة المقلب بصفـة دوريـة داخـل وخارج الحدود من أى مخلفات وقعت أو تطايرت فى خلال المراحل المختلفة لعمليات التخلص من المخلفات، وذلك من خلال الجمع اليدوى بالموقع (دورية لجمع المخلفات المتناثرة) على الأقل مرة كل أسبوع.

جدير بالذكر أنه عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمناقشة كل الأنشطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها، وخطة عمله خلال الـ6 أشهر اعتباراً من أول أكتوبر 2021، إضافة لعرض الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى سيتم اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.