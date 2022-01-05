شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشطيب مبانى المحور الترفيهى بمشروع تطوير محيط سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد العزيز محمود، مدير مشروع المحور الترفيهى الخدمى بسور مجرى العيون، الجارى تنفيذه بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من أحد المبانى الخدمية بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وجارى تشطيبه، على مساحة 20 ألف متر بارتفاع 3 أدوار ويضم مولات ومطاعم وكافيهات.

وأضاف مدير المحور الخدمى بسور مجرى العيون أنه يتم إنشاء 3 مبانى تضم الخدمات وجارى تشطيب المبنى الأول بعد اكتمال تنفيذه، والمبنى الثانى تم تنفيذ 50% من الإنشاءات، بمسطح 10 آلاف متر من إجمالى 20 ألف متر، ويضم مولا ومطاعم وكافيهات أيضا أما المبنى الثالث يضم 6 سينمات ومسرح، وتم تنفيذ البنية التحتية بنسبة 95%، وجارٍ الآن صب سقف البدروم، مشيرا إلى أن المشروع يضم مسرح مكشوف.

وأضاف مدير المشروع لـ"الخليج 365"، أن المحور الترفيهى يضم 4 أدوار على مساحة 52 ألف متر بإجمالى مسطح 163 ألف متر تقريبا للادوار الاربعة، وأن الأدوار الأربعة تشمل جراج ودور أرضى وأول "مسارح وسينمات ومحال ومطاعم وبلازما"، والطابق الثانى يضم غرف فندقية، بالإضافة إلى تنفيذ مسرح مكشوف على مساخة 4 آلاف متر تقريبا.