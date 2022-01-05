شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المواسم الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية العام الهجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم خلال العام الهجرى الحالى باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى: - الإسراء والمعراج: الاثنين 27 رجب 1443 هجريا الموافق 28 فبراير 2022. - النصف من شعبان: الجمعة 15 شعبان 1443 هجريا الموافق 18 مارس 2022. - التماس هلال شهر رمضان: الجمعة 29 شعبان 1443 هجريا الموافق أول أبريل 2022. - غزوة بدر: الاثنين 17 رمضان 1443 هجريا الموافق 18 أبريل 2022. - ليلة القدر: ليلة الخميس ليلة 27 رمضان 1443 هجريا الموافق ليلة 28 أبريل 2022. - عيد الفطر: الاثنين أول شوال 1443 هجريا الموافق 2 مايو 2022. - يوم عرفة: الجمعة 9 من ذى الحجة 1443 هجريا الموافق 8 يوليو 2022. - عيد الأضحى: السبت 10 من ذى الحجة 1443 هجريا الموافق 9 يوليو 2022.