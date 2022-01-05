شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية مختلفة من محافظة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية مختلفة من محافظة لأخرى، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد على مستوى المديرية التعليمية وفق الجدول الذى يتم اعتماده من المحافظ المختص.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة يتم وضعها من خلال المديريات التعليمية من خلال مواصفة امتحانية تم وضعها من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومن ثم كل مديرية تضع جدول الامتحان والأسئلة وتنظم أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من 15 يناير الحالى، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام، مشيرة إلى أنه تم السماح للطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية سواء كاملة أو قسط واحد بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، بعد متابعة تسديد الرسوم بمكاتب البريد على أن يلتزم الطالب بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.



وتابعت الوزارة أنه تم التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فورى لبدء تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة، موضحة أنه تم انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة لتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

