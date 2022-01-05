شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تستضيف غدا ورش عمل شباب من أجل المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بحى الزمالك اليوم الأربعاء عددا من ورش العمل البيئية ضمن أنشطة مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى من سفراء المناخ، بهدف تنظيم الأحداث المناخية، وتحديد الفجوات فى فهم الروابط بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، ودراسة ومناقشة الأدوات التحليلية لتحسين فهم الصلة بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، والمساعدة على دمج استراتيجيات وسياسات التكيف والتخفيف فى خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية، تحت إشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة وبرعاية دكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتور مصطفى الشربينى رئيس المبادرة.

وتتضمن ورشة عمل تغير المناخ الأولى تدريب تعزيز فهم تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجى، وكذلك الدور الذى يمكن أن يلعبه التنوع البيولوجى وخدمات النظام البيئى فى دعم التكيف مع تغير المناخ، للدكتورة هبة صلاح والدكتورة رانيا الصاوى، ليقوم المشاركون فى ورشة العمل بتقييم القضايا المتعلقة بتغير المناخ ذات الصلة فى مجال التنوع البيولوجى، وتحديد الاحتياجات ثم تقييم الاستجابات المناسبة.

أما ورشة العمل الثانية ستشمل تدرب الشباب على شئون التنظيم للأحداث والمؤتمرات المناخية وورشة عمل حول تغير المناخ والتنظيم والتنمية المستدامة، وهي ورشة عمل لتعزيز البحث والفهم واستكشاف الروابط بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، يديرها دكتور مصطفي الشربينى وحسام الدين محمود ممثلين مبادرة سفراء المناخ.

أما ورشة عمل تغير المناخ الثالثة فستكون حول تغير المناخ واتفاق باريس، ومناقشة جميع المجالات الحاسمة والتي كانت ضرورية للتوصل إلى نتيجة تاريخية بموجب اتفاقية باريس، من التخفيف - تقليل الانبعاثات بسرعة كافية لتحقيق هدف درجة الحرارة، نظام شفافية وجرد عالمي - محاسبة للعمل المناخي؛ التكيف - تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع تأثيرات المناخ، الخسائر والأضرار - تعزيز القدرة على التعافي من تأثيرات المناخ ، والدعم - بما في ذلك التمويل ، للدول لبناء مستقبل نظيف وقادر على الصمود. للدكتورة المحامية مني طه عامر.

جدير بالذكر أن مبادرة سفراء المناخ هى إحدى المبادرات التى أطلقتها جامعة الأزهر وجامعة عين شمس بحضور وزراء منهم وزيرة البيئة، وتم تكريم أول دفعتين من الشباب والتدريبات التى تتم حاليا هى جزء من خطة الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ 2022.