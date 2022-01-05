إخماد حريق بشقة في العمرانية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ في وحدة سكنية بالعمرانية، غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بحارة متفرعة من شارع الثلاثيني.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الغرب.

حاصرت القوات مصدر النيران، وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالقرب من ترعة الزمر، وانحصرت الخسائر في احتراق محتويات خشبية دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.