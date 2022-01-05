حريق يتلهم بعض محتويات شقة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حال سرعة وصول رجال الدفاع المدني بالجيزة دون تفحم محتويات شقة بالشيخ زايد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمجاورة 5 في الحي الـ16.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.
حاصرت القوات مصدر النيران، وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالعقار رقم 23، وانحصرت الخسائر في احتراق محتويات الصالة "أنتريه" دون إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.