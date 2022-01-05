نشرة الحوادث.. توفيق عكاشة وفلوكس في النيابة وتسمم عمال بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة

أمرت النيابة بإخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة بعد إجرائه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

جثتان داخل منزل الغلابة.. ماذا حدث في تسمم 4 عمال بأكتوبر؟

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثتي عاملين اثنين داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

تأييد حبس أحمد فلوكس سنتين بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين بتهمة سب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

آلاف الجنيهات وسبائك ذهبية.. السجن لـ6 متهمين بـ"رشوة حي المقطم"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 5 سنوات، وأعفت 7 متهمين من العقوبة بقضية "رشوة حي المقطم".

إحالة مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة

قررت نيابة الجيزة، إحالة المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية؛ في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.