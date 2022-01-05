نقابة المرافق تطالب بآلية لصرف مكافأة نهاية الخدمة لعمال المرافق والشرب والصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بسرعة إعداد دراسة وتصور بشأن تحديد آلية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين يبلغون سن المعاش من العاملين بقطاع المرافق والشرب والصرف الصحي.

وبحسب بيان "النقابة" اليوم، جاء ذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

وأشاد فؤاد، بنتائج أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء الجمعية العام، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على القرارات الخاصة بالعاملين لتحسين أوضاعهم المعيشية في مقدمتها صرف مبلغ 200 ألف جنيه للعامل المتوفي أثناء العمل وبسببه، وكذلك الموافقة أيضا على صرف 100 ألف جنيه لحالة الوفاة الطبيعية التي يتم صرفها لورثة العامل.

وأكد فؤاد، أن مطلب "النقابة العامة" بصرف مكافأة نهاية خدمة لكافة العاملين بقطاع المرافق والشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مبررة أن العامل المتقاعد لسن المعاش لا يتقاضى أي مكافأة لنهاية الخدمة مع أنه هو الذي يفني حياته في العمل ليلا ونهارا ويتحدى قسوة الظروف طوال مدة خدمته الوظيفية، لذا يجب أن يكافئ من خلال حصوله على مكافأة نهاية خدمة.

وثمن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، المجهودات المبذولة من قبل العاملين بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، لما يسطروه من إنجازات تاريخية متمثلة فى مساهمتهم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية والتي استحوذت على إشادة خاصة من الرئيس السيسي في افتتاحات المشروعات القومية.