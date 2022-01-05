الطقس.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية أخطر من الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة الكثيفة والضباب تكون أخطر من الأمطار الغزيرة، وتحذر منها الهيئة باستمرار.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن الشبورة الكثيفة تمتد لمسافات كبيرة ولساعات طويلة، رغم حالة الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع:"الفترة التي تكون فيها الرؤية منخفضة على الطرق تبدأ من الساعة الـ4 وحتى الـ8 صباحا بسبب الشبورة التي تصل لحد الضباب، وتستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأكد أن مستوى الرؤية في هذه الفترة يصل لـ 500 متر فقط، مشيرا إلى أن الشبورة تبدأ في التلاشي مع بداية ظهور أشعة الشمس.

ولفت إلى أن شمس الشتاء في مصر ممتعة، وتوجد برودة في الساعات المتأخرة من الليل.