شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإدمان": إجراء 120 ألف زيارة منزلية بالمدن المطورة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى والاستثمار في البشر، ولا يمكن حدوث تنمية اجتماعية في ظل انتشار المخدرات، موضحا: "من هنا جاءت التوجيهات الرئاسية بتنفيذ برنامج متكامل لمواجهة والتصدي للمخدرات في المدن المطورة".

أضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى إعداد قيادات تطوعية في 6 مدن مطورة، وجرى تدريب 250 شابا من هذه المناطق المتطورة على برامج الوقاية من المخدرات، وإجراء 120 ألف زيارة منزلية فى تلك المدن أو المناطق المجاورة لها خلال عام 2021.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الصندوق لديه عيادات لتقديم المشورة والعلاج المجاني من الإدمان، وخلال 2021 تردد ما يقرب من 7 آلاف مريض إدمان، بجانب تشغيل 5 عيادات داخل المناطق المطورة، وشفاء 140 ألف مريض إدمان خلال الفترة الماضية.