شكرا لقرائتكم خبر عن معهد مرسيليا: متحور كورونا الجديد "IHU" المكتشف فى فرنسا أكثر مقاومة للقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علماء من معهد الأمراض المعدية فى مرسيليا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-9»، فى جنوب البلاد، وأطلقت عليها اسم IHU .

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومى، لكن المتحورات سريعة الانتشار هى التى تشغل العلماء.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قالت أن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد أثار التساؤلات بشأن الكيفية التى ستنتهى بها الجائحة التى ظهرت قبل أكثر من عامين.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أُطلق على المتحور الجديد اسم «B.1.640.2» وتم الإعلان عن اكتشافه فى ورقة بحثية نُشرت على موقع «medRxiv»، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن المتحور الجديد:

أول مصاب بالمتحور الجديد كاميرونى عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.

رُصدت حتى الآن حوالى 12 إصابة بالمتحور الجديد بالقرب من مرسيليا.

ولم يتم رصد IHU بعد فى بلدان أخرى أو وصفه بأنه متغير قيد التحقيق من قبل منظمة الصحة العالمية.

اكتشف العلماء 46 طفرة فى المتحور الجديد يُعتقد أنها تجعل IHU أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي.

يشير العلماء إلى احتمالية أن يكون IHU قد تطور من فيروس أقدم.