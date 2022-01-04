تكريم لأهل القرآن.. "القراء" تمنح العضوية الشرفية للطفل المعجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، منح العضوية الشرفية للطفل المعجزة أحمد تامر ممدوح ابن مركز أبو حماد شرقية البالغ من العمر(9سنوات)، بعد أن حقق المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم (رقم 28) "فرع الناشئة".

ويدرس الطفل أحمد تامر، بالصف الثالث الإبتدائى بمعهد شنبارة الطنانات الأزهرى مركز أبو حماد شرقية.

من جانبه قال الشيخ حشاد نقيب القراء:" إن الطفل أحمد تامر ممدوح نابغة فى القرآن الكريم، وتعرفت على مستواه المبهر أثناء مشاركته فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتى شارك فيها 74 متسابقا من 42 دولة، وحقق إنجازا كبيرا فى هذه المسابقة الكبرى في سن صغيرة".

وتابع حشاد:"الطفل أحمد ممدوح استطاع بفضل الله تعالى أن يجذب إليه القلوب والأفئدة بعدما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء مداخلته التاريخية مع الإعلامى شريف عامر".

ووجه حشاد باسم مجلس إدارة النقابة، الشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لأهل القرآن من ذوى الهمم والناشئة، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لاهتمامه البالغ بالطفل المعجزة أحمد تامر ممدوح، مشيرا إلى أن منحه العضوية الشرفية يعد تكريما لأهل القرآن.​