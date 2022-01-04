"عمال مصر" ينعى شهيد العمل بحادث الغزل والنسيج بالمحلة ويتمنى الشفاء للمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نعى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، شهيد العمل والمصابيين، جراء حادث شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بعد انهيار سقف إحدى صالات النسيج، أمس.

جاء ذلك على خلفية انهيار سقف أحد عنابر الشركة، أثناء خروج الوردية أمس، ما نتج عنه إصابة عدد ٦ عمال تم خروج ٥ منهم عقب تقديم الرعاية الطبية.

وقدم الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، العزاء إلى أسرة شهيد العمل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واشاد الاتحاد، بموقف النقابة العامة للغزل والنسيج، بمتابعة تداعيات الحادث وصرف إعانات عاجلة للضحايا سواء المتوفي أو المصابين، داعيا الجهات المعنية إلى سرعة التحقيق في الحادث ومعرفة الأسباب والعمل على عدم تكرارها.

وشهدت قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية في الساعة السابعة صباحا تشييع جنازة العامل "السيد شعبان" ضحية واقعة انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل بالمحلة في مشهد جنائزي شارك فيها المئات من زملائه العمال والعاملات حتى مثواه الأخير ودفن بمقابر أسرته.

وكانت قوات الحماية المدنية، نجحت في انتشال جثمان الشاب الضحية، بعد استمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث لأكثر من 6 ساعات متواصلة حتى تم تحديد موقعه.

وجاءت أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار المصنع كل من عاشور السيد على عامل مصاب كسر بالجمجة وإبراهيم علام فرج الشيخ مصاب كدمات بالذراع الأيسر ومحمد أحمد عبد القادر عامل مصاب كدمه بالرأس محمد احمد السيد غنيم عامل مصاب كدمه بالرأس ومحمود الششتاوي محمود نصار عامل مصاب مصاب ارتجاج واشتباه كسر جمجمة بينما جاري البحث عن السيد شعبان نعمان عامل مفقود تحت أنقاض.

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