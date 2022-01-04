برلماني لـ "وزير التعلم": استوردت عملية جراحية جديدة ونسيت الجراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تحدث اليوم النائب الدكتور فريدي البياضي في حضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في لجنة التعليم، المكلّفة من مجلس النواب لمتابعة طلبات الإحاطة ضد وزير التعليم.

وقال "البياضي"، للوزير، إن أزمة الوطن في التعليم و أزمة التعليم تشبه ورم سرطاني في جسد الوطن يدمّر أي جهود للتنمية، والتقدم.

وأضاف النائب للوزير: "أنت لست مسئولاً عن الأزمة التي تراكمت على مدار عقود، لكنك وحدك مسؤول عن القصور في إدارة الأزمة".

وقال النائب: "إن المناهج الجديدة تشبه عملية جراحية جديدة رائعة لعلاج المريض من هذا الورم، لكنك استوردت العملية الجراحية دون أن تستورد الجراح! ودون أن تستورد غرفة العمليات اللازمة! ونتساءل بعد ذلك لماذا فشلت العملية؟! وفي نفس الوقت نتعجب أن المريض يئن! أو يتسائل عن مصيره!.

وأضاف النائب، أن كمية المعلومات غير منطقية ولا تتوافق مع العام الدراسي وسأل الوزير: لقد أعترفت أن المناهج موضوعة لعام دراسي ١٨٠ يوم و العام الدراسي لدينا ١٠٠ يوم! وسأل النائب الوزير: هل تفاجأت بالعام الدراسي المصري؟! وأضيف أن العام الدراسي في أغلب المدارس ٥٠ يومًا فقط لأن المدارس تعمل بنظام فترتين و٤ فترات مما يجعل اليوم الدراسي ٣ ساعات فقط!.

وختم البياضي كلمته: "الوزير يكرر أن الهدف ليس الامتحان، بينما ما يحدث يؤدي إلى العكس وأغلب المدارس تم تعشيش التلاميذ فيها" وقال المشرفين أن التعليمات لدينا بضرورة نجاح التلاميذ!.

وواصل: "ومن هنا أطالب بتحديد كمية الدروس فورًا و قد تأخرنا وانتهينا من الترم الأول والبدء في تعيين المدرسين والعمل على زيادة رواتبهم وتدريبهم تدريب مناسب".