3 نصائح للاستلام.. ننشر أرقام العمارات ومواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بقطاعات (ب - ج- د) بواقع 2328 وحدة سكنية.

ويبدأ الجهاز عمليات التسليم يوم 16 أكتوبر الجاري، حتى 20 فبراير المقبل، وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم على النحو التالي:

- 16 يناير تسليم العمارات من 288 إلى 300.

- 23 يناير تسليم العمارات من 301 إلى 310.

- 30 يناير تسليم العمارات من 463 إلى 478.

- 6 فبراير تسليم العمارات من 311 إلى 331.

- 13 فبراير تسليم العمارات من 332 إلى 345.

- 20 فبراير تسليم العمارات من و417 إلى 422.

نصائح لاستلام الشقق:

-بعدم استلام الوحدة في حالة وجود أي ملاحظات في التشطيب.

- تدوين الملاحظات الخاصة بالتشطيبات في محضر المعاينة الذي أعد خصيصاً حفاظا وحماية لحقوق الحاجزين.

- في حالة وجود أي شكوى التوجه إلى إدارة الإسكان بجهاز المدينة.