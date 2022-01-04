ضبط 6 موظفين استغلوا وظائفهم للسماح لآخرين بالبناء بدون ترخيص بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع عدد (12) شخص "محددين" ، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد ( 12 ) آخرين قاموا بتطوير المخالفات التى إرتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بقيمة (12) مليون جنيه ، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.