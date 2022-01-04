ضبط مخزن للعقاقير الطبية وإعادة تعبئتها فى عبوات أعلى سعرا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة مخزن للعقاقير الطبية وإعادة تعبئتها فى عبوات خاصة بأدوية أعلى سعراً وترويجها لتحقيق أرباح غير مشروعة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام صيدلى –مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بإتخاذ إحدى الوحدات السكنيةالمستأجرة بدائرة القسم مكاناً لتخزين العقاقير الطبية وإعادة تعبئتها فى عبوات خاصة بعقاقير أغلى ثمنا بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها ، وبرفقته (نجل خاله ، وآخر سائق–مقيمان بدائرة القسم) ، وعثر بداخلهاعلى (90 ألف عبوة وملصق من عقاقير متنوعة –ماكينة تغليف وطباعة)، وكذا (جهاز "لاب توب" –مجموعة من الأختام الخاصة بعض شركات الأدوية –مجموعة من الأدوات والمعدات والمستلزمات المستخدمة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كما عثر أمام العقار محل الضبط على سيارتين ملك إثنين من المتهمين "تستخدم فى عملية نقل العقاقير الطبية".

بمواجهتهم إعترف المتهم المذكور بالإشتراك مع"نجل خاله" المشار إليه بإدارتهما الشقة وإستغلالها فى تجميع كميات كبيرة من العقاقير الطبية والتلاعب بالعبوات الخاصة بها عن طريق إزالة الملصق الخاص بالدواء وإستبداله بملصقاتلعبوات ونشرات داخلية خاصة بعقاقير أخرى بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقر بان المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهمامن متحصلات نشاطهما الإجرامى غير المشروع بقصد ترويجها على الصيدليات بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضافا بإقتصار دور الأخير "السائق" على نقل وتوزيع العقاقير الطبية بإستخدام السيارة المشار إليها دون علمه بالواقعة كما أقرا بتحصلهما على الملصقات والعبوات الخاصة بالعقاقير من أحد الأشخاص "جارى ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر.