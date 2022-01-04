بعد ضبط متهمي واقعة "بسنت" بالغربية.. ما هي عقوبة الابتزاز بالصور المفبركة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شغلت واقعة إنهاء الطالبة "بسنت خالد" 16 عامًا، لحياتها عن طريق تعاطي حبة الغلال السامة الرأي العام، بعد تعرضها للابتزاز من أحد شباب القرية بنشر صور وفيديوهات مفبركة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على المتهمين في واقعة وفاة الطالبة "بسنت" ضحية الابتزاز، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وعاينت نيابة كفر الزيات منزل أسرة بسنت "ضحية الصور المفبركة"، لاستكمال التحقيق والاستماع لأقوال والدتها حول تفاصيل انتحارها داخل منزلها، بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة عقب تداول صورها مفبركة لها.

وحول عقوبة الابتزاز في القانون يقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرما بشكل قاطع كافة أشكال التشهير والابتزاز بحق المواطنين، وغلظت مواد القانونين العقوبة الموقعة بحق المتهمين إلى الحبس.

أضاف لـ "الخليج 365"، أن القانون يعاقب على جرائم التقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول عليها بدون إذن، أو نشرها أو فبركتها، فكل شق هو جريمة بحد ذاته، حيث ينص القانون على أن لكل انسان الحق في الاحتفاظ بصورته، وأن هذا يعتبر من حقوقه الأزلية.

جرائم تقنية المعلومات

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ 5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

قانون العقوبات

كما تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.

وتركت الطفلة بسنت خالد، 17 عامًا، رسالة مؤثرة لوالدتها عقب تناولها حبة غلال سامة للتخلص من حياتها بعد ما وصف بـ "فبركة صور مخلة عارية لها وانتشارها على بين أهالي القرية لرفضها إقامة علاقة غرامية مع أحد الشباب.

وكان نص الرسالة التي كتبها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسما بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال فتاة تدعى "بسنت.خ.ش" في العقد الثاني من عمرها إلى المستشفى في حالة متأخرة، بسبب تناولها حبة الغلال سامة، وتوفيت في الحال.

تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار هربًا من الضغط النفسي الذي وقع عليها بسبب صورًا عارية مفبركة لها، وتركت رسالة لوالدتها تنفي فيها صلتها بالصور.