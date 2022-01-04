جثتان داخل منزل الغلابة.. ماذا حدث في تسمم 4 عمال بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثتي عاملين اثنين داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر عاملان إلى ديوان قسم شرطة ثان أكتوبر أفادا "صحينا من النوم لقينا 2 من زمايلنا قاطعين النفس" وشعورهما بحالة إعياء شديدة "قئ وإسهال مستمر".

وجه العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع مفتش الصحة ولجنة الأغذية.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن 4 عمال باليومية يقطنون في شقة مستأجرة بالحي الـ12 أحضروا وجبة جاهزة "طاجن كبدة - لحمة" من مطعم مأكولات شعبية لتناولها بعد عناء يوم عمل طويل.

تناول الأربعة الطعما وخلدوا إلى النوم، وفوجئ اثنان منهم بمفارقة الباقيين للحياة مع شعورهما بحالة إعياء شديدة وآلام في البطن فتوجها إلى القسم للإبلاغ عن الواقعة مؤكدين "آخر حاجة أكلناها من المطعم الفلاني".

تحركت قوة بقيادة الرائد محمد فودة معاون أول مباحث ثان أكتوبر، إلى المطعم المشار إليه، وتم ضبط مالكه والطباخ "الشيف" واقتيادهما إلى ديوان القسم مع أخذ عينة من الطعام لفحصه بواسطة لجنة الأغذية؛ للتأكد من سلامته.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.