حبس وبراءة وغرامة.. قضايا توفيق عكاشة أمام المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة بعد إجرائه معارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده لصالح طليقته رضا الكرداوي إثر منعه من السفر في مطار القاهرة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز قضايا توفيق عكاشة في المحاكم في التقرير التالي..

حُكم نهائي بالحبس

قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي في سبتمبر 2013 بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 6 أشهر في قضية سب وقذف مطلقته رضا الكرداوي.

كانت رضا الكرداوي أقامت دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، تتهمه فيها بالتشهير بها في العديد من وسائل الإعلام، مبينة ذلك من خلال عبارات السب والقذف التي رددها عكاشة على الهواء، للزعزعة بسمعتها علانية، ومن تلك العبارات "من السهل أنك تصحى من النوم تلاقى عندك ارتفاع في درجة الحرارة، لكن مش ممكن تصحى تلاقى عندك ولد".

كما أشارت إلى أن عكاشة قد كذبها على الهواء، من خلال برنامج "مصر اليوم"، الذي يبث على قناة "الفراعين"، كما أنه امتنع عن دفع تكاليف علاج نجله، بالإضافة إلى إنكاره نسب طفله المعاق، وقيامه بالسخرية منه على الهواء بدون حياء.

براءة من التزوير

في أبريل 2019، برأت محكمة جنح النقض الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس عكاشة سنة، وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ذات الحكم قبل أن يطعن على الحكم أمام النقض.

زيادة نفقة ابنه لـ7 آلاف

في فبراير 2018، حصلت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة على حكم نهائي بزيادة نفقة نجلهما إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.

وسبق أن حصلت "الكرداوي" على حُكم بالحصول على 500 جنيه شهريًا كـ"فرش وغطاء" للطفل.

4 قضايا نفقة وغرامة 900 ألف

قالت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، إنها حصلت على حُكم واجب النفاذ بحبس طليقها لاتهامه بسبها وقذفها بالإضافة لتغريمه 120 ألف جنيه، لذا جرى منعه من السفر بمطار القاهرة، اليوم الإثنين.

وأضافت "الكرداوي" في تصريحات لمصراوي، أنها حصلت على 4 أحكام نفقة يبلغ إجماليها 900 ألف جنيه.

وأضافت أنه بعد القبض على طليقها بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلب منها الصُلح، لكنها لن تتنازل.

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إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة