شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش بعد قرار الإفراج عنه: نشكر مصر والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عماد أبو هواش شقيق الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش فى تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية "الغد"، مساء اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى الجانب المصرى والحكومة الفلسطينية والفصائل فى غزة لدورهم فى الإفراج عن شقيقه المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، مشيدا بالدعم الكبير الذى قدمه الشعب الفلسطيني لشقيقه.

انتزع الأسـير الفلسطينى هشام أبو هواش، مساء يوم الثلاثاء، حريته بعد قرار من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنه بتاريخ 26 فبراير المقبل، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية فلسطينية.

وقرر الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش تعليق إضرابه عن الطعام بعد لقاء محاميه مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا بالإضراب عن الطعام لمدة 141 يوما رفضا للاعتقال الإدارى.

وقال المحامي جواد بولص محامى الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش: "إنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال لإنهاء ملف الأسير أبو هواش"، وذكر بولص: بأن الاتفاق يقضي بأن يتم الافراج عن أبو هواش فى السادس والعشرين من الشهر القادم، وأن يبقى فى مستشفى اساف هاروفيه قرب تل ابيب حتى موعد الإفراج عنه.

وقال المحامي الفلسطيني خالد محاجنة:"انتصر الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإدارى".

والأسير أبو هواش معتقلٌ منذ 27 أكتوبر2020 وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس وسبأ)، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغت فترة اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.