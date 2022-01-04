شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتوفير مصادر التمويل والمعدات لإدارة مخلفات المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف انواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي ايجابى وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.