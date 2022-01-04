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تفاصيل إعادة تطوير الحى السادس والسابع بمدينة نصر

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لقاء مجتمعيا مع سكان مناطق الحى السادس والحى السابع غرب مدينة نصر، لدراسة مقتراحتهم وشرح خطة تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطط تطوير المناطق غير المخططة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه أنه سيتم حصر المنطقة بالكامل مع حصر رغبات سكان المنطقة بالكامل، لتعويضهم بناء على رغباتهم إما ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة.

 

وأوضح نائب المحافظ للسكان أنه سيلتقى سكان المنطقة بشكل مستمر لمتابعة رغباتهم، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة مع توفير البديل المناسب بنفس المكان للسكان، أو تعويضهم ماليا حسب سعر المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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