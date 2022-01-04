شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة من محطة الكهرباء بدمنهور: التخلص من 1000طن زيوت ملوثة وإعادة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة الكهرباء بدمنهور ضمن جولاتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي بها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة نفذت تجربة رائدة بمحطة الكهرباء بدمنهور من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة لمعالجة كمية 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة PCB's وهى مشكلة تاريخية منذ الستينات، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى وذلك في إطار دعم الدولة لخطط الاصحاح البيئى تحقيق الاستدامة بمشروعاتها ودعم الاقتصاد الدوار .

أوضحت وزيرة البيئة أنه تمت معالجة 5 محولات بقدرات مختلفة حتى الآن بمجموع زيوت بلغ 206 أطنان، منها ثلاث محولات تمت معالجتهم أثناء الخدمة، وإنتاج الكهرباء، وجار حاليا عمل الوحدات على معالجة 110 أطنان من الزيوت.

وأضافت فؤاد أن نتائج أعمال المعالجة أثبتت كفاءة الوحدات في ازالة ملوثات PCB’s من الزيوت بما يفي بإلتزامات مصر الدولية الخاصة بإتفاقية استكهولم، وكذلك زيادة كفاءة الوحدات في إعادة وتحسين الخصائص الكيميائية للزيوت بما فيها نسبة الرطوبة وجهد الكسر والحموضة وغيرها من الخصائص وليس فقط إزالة التلوث وبالتالي اطالة عمر الزيوت والمحولات الموجودة بالخدمة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تجربة معالجة محولات الكهرباء بالمحطة تعد تجربة رائدة تؤكد ان العمل البيئى والاقتصادى وجهين لعملة واحدة وذلك بإتاحة امكانية إعادة استخدام زيوت المحولات التي خرجت من الخدمة بعد معالجتها لتمثل عائد بيئي واقتصادي عالي جدا خاصة مع إرتفاع اسعار الزيوت الجديدة التي تخططت اربعون الف جنيه للطن، وهي في نفس الوقت تحقق اهداف الاقتصاد الدوار

ضمان الاستدامة في العمل حيث انه لا يوجد حاجة للتخلص من الزيوت الملوثة خارج مصر والذي ارتفعت تكلفته في الفترة الأخيرة لتعود مرة اخرى للعمل ضمن عمليات الانتاج .

وشددت فؤاد أن الوزارة حرصت خلال تنفيذ المشروع على وجود الكوادر المحلية القادرة على استمرار العمل بعد انتهاء المشروع كأحد اهم مبادئ الاستدامة .

جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة قام بعمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لأفضل الوسائل للتخلص أو معالجة كمية 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ،PCB وقد تم طرح مناقصة دولية لشراء وحدتي معالجة وإزالة تلوث PCB’s من الزيوت ، وعقب وصول المعدات إلى مصر تم تنفيذ برنامج تدريبيى نظري وعملي بواسطة الشركة الموردة خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2021.















