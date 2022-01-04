الزراعة: إعطاء 6.5 مليون جرعة لقاحات للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إعطاء 6 ملايين و553 ألفا و953 جرعة لقاحات للماشية خلال الحملة القومية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اليوم الثلاثاء، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي جهود الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 16 نوفمبر الماضي حتى نهاية ديسمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 3 ملايين و356 ألفا و290 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و3 ملايين و197 ألفا و663 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، منوهًا بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنفيذ حملات التحصين 4 مرات على مدار العام بهدف وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تجوب كل محافظات الجمهورية.