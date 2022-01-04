وزراء الكهرباء والتموين والعدل يقدمون العزاء في نجلة نقيب المحامين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

تصوير هاني رجب

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء المهندسة هالة رجائي، ابنة نقيب المحامين رجائي عطية، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وحضر لتقديم واجب العزاء كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة.

وشارك في العزاء، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وعدد من النواب والمحامين والمستشارين لمواساة نقيب المحامين في مصابه.

وشيعت أمس بعد صلاة الظهر، جنازة الفقيدة المهندسة هالة رجائي عطية، نجلة رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على رجائي عطية.

وتقدم المشيعين رجائي عطية نقيب المحامين، وعددٌ من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأسرة وأهل الراحلة المهندسة هالة رجائي، إلى جانب عدد من أصدقائها ومحبيها.

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