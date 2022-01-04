لإتاحة أحدث وسائل الدفع الإلكتروني.. "الكهرباء" توقع اتفاقية مع بنكي (الأهلي - مصر)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية، لإتاحة أحدث وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تتضمن أيضًا توريد أحدث ماكينات السداد التي تعمل بنظام الأندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأية مستحقات مقابل الخدمات، وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكتروني.

وأشارت إلى أن عدد الماكينات يبلغ 7 آلاف و900 ماكينة يتم توريدها على مراحل، تبدأ بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022، ثم توريد باقي المعدات والأجهزة خلال النصف الثاني من العام.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تساهم في تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكتروني وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية، وتيسير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين.

وسيتم من خلال هذا النظام أيضًا تطبيق مفهوم الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك - مكاتب البريد - الشركات المتخصصة)، بالإضافة لتحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.