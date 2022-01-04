السيسي يتفقد مركبات متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.

وتفقد الرئيس نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.​