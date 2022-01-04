آلاف الجنيهات وسبائك ذهبية.. السجن لـ6 متهمين بـ"رشوة حي المقطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 5 سنوات، وأعفت 7 متهمين من العقوبة بقضية "رشوة حي المقطم".

صدر الحُكم برئاسة المستشار مصطفى معوض، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد عادل، ومروة هشام بركات.

وجاء منطوق الحُكم كالتالي: حكم المحكمة حضوريًا بمعاقبة "ج. ا" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه ومعاقبة "س. م" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 658 ألف جنيه، و"ي. ج" بالسجن 7 سنوات وتغريمها 658 ألف جنيه، ومتهم هارب بالسجن 7 سنوات وغرامة 170 ألف.

كما قضت بمعاقبة "م. ع" بالسجن 5 سنوات وتغريمها 79 ألف جنيه، و"ح. ع" بالسجن 5 سنوات وغرامة 135 ألف جنيه، وإعفاء 7 متهمين من العقوبة.

كان النائب العام أحال عضو مجلس النواب السابق "ج. ا" و12 متهمًا آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوى مالية بين أموال وسبائك ذهبية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم والثانية مهندسة التنظيم بذات الإدارة، والثالث مدير عام منطقة الإسكان بذات الحي، والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان به طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم.

فطلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ 110 آلاف جنيه، وطلبت المتهمة الثانية مبلغ 100 ألف جنيه أخذت منه بوساطتهم 70 ألفا، وطلب المتهم الثالث مليون جنيه وعطايا عينية، أخذ منها بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ 500 ألف جنيه، وبوساطة المتهم العاشر سبيكتين ذهبيتين قيمتهما 158 ألف و300 جنيه، وطلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والعاشر سبيكة ذهبية قيمتها 79 ألف ومائة و60 جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنهائهم إجراءات إصدار ترخيص البناء رقم 88 لسنة 2019 لأحد المشروعات المملوكة للمتهم السادس.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية بصفتهما سالفة البيان طلبا وأخذا لنفسيهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلب المتهم الأول مبلغ 80 ألف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع 60 ألفا، وطلبت وأخذت المتهمة الثانية بوساطتهم مبلغ 65 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل إنهائهما إجراءات إصدار تقارير مطابقة أربعة عقارات مملوكة للأخير بنطاق حي المقطم، وأن المتهم الخامس بصفته في حكم الموظف العمومي عضو بمجلس النواب، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية بأن طلب 300 ألف جنيه أخذ منها 150 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من المتهم السادس بوساطة المتهمين الثامن والثاني عشر والثالث عشر مقابل استعمال نفوذه النيابي لدي مسئولي هيئتي نظافة وتجميل القاهرة، والنيابة الإدارية للحصول على قرار باسترداد شركة المتهم السادس لمبلغ التأمين المودع لإزالة مخالفات أعمال الحفر بأحد المشروعات الذي تتولى الشركة تنفيذه.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس وهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة بأن حصل المتهم الأول لنفسه على مبلغ 170 ألف جنيه، وحصلت المتهمة الثانية لنفسها على مبلغ 135 ألف جنيه نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة وحصل المتهم الثالث لنفسه على مبلغ 658 ألف و300 جنيه، وحصل المتهم الرابع لنفسه على 79 ألف و160جنيها نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة موضوع الاتهام وحصل المتهم الخامس لنفسه على 150 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جريمة الرشوة.