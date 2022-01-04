تأييد حبس أحمد فلوكس سنتين بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين بتهمة سب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

ورفضت المحكمة المعارضة الاستئنافية المقامة من "فلوكس".

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر ب 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.