شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمان صياد من مياه البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شرابي شيخ صيادي البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، إن غطاسي الخير تمكنوا من انتشال جثمان أحمد الحمراوي الصياد الغارق في تصادم مركبي صيد أمس الإثنين، بالقرب من جمصة بنطاق محافظتي دمياط والدقهلية.

وأضاف شيخ صيادي البرلس، سيتم دفن جثمان الصياد مساء اليوم الثلاثاء، وتم الانتهاء الآن من إجراءات دفن جثمان الصياد، وهم في طريقهم إلى مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لدفن الجثمان بمقابر عائلته.

وقال شيخ صيادي البرلس، إنه يتمنى العثور على جثامين باقي الصيادين الغارقين في حادث انفجار مركب الصيد يوم الإثنين قبل الماضي، بمنطقة حجر أبو الروس والتي تبعد عن دمياط 10 ميل تقريبًا.

وتعيش مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن، منذ يوم الإثنين قبل الماضي، بسبب حادث غرق مركب صيد نتج عنه فقد 4 أشقاء وزوج شقيقتهم وابن خالتهم، ليفجع الأهالي بحادث غرق مركب جديد أمس، وينتج عن ذلك غريق جديد ليرتفع مجموع الصيادين الغارقين من أبناء مدينة البرلس خلال أيام لـ 7 ضحايا.