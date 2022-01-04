شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تزويد منافذ دخول البلاد بـ14 بوابة حرارية و47 جهازا للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إن أجهزة الكشف عن فيروس كورونا تم توفيرها بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية، شملت "القاهرة وأسون والأقصر والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وأسيوط وسوهاج"، لافتا إلى أنه تم تركيب 9 بوابات حرارية بمطار القاهرة، و4 آخرين بمطار شرم الشيخ، وبوابة حرارية بمطار مطروح، وذلك لقياس درجة الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تدعيم القوى البشرية بأقسام الحجر الصحى فى المطارات بـ99 طبيبا ومراقبا صحيا وفنى معمل وممرضا، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، برفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحى بالمطارات، مشيرًا إلى فحص 63 ألفا و655 من المترددين على عيادات الحجر الصحى، وتحويل 1511 للمستشفيات الحكومية.

وتابع "عبد الغفار" أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لرفع القدرات الأساسية للفرق الطبية العاملين بالحجر الصحي بمحافظات القاهرة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان، بإجمالي 197 متدربا من الفرق الطبية، مشيرا إلى تطبيق خطة الحجر الصحي بمنافذ الدخول على الوفود والبعثات المشاركة في المؤتمرات والمناسبات القومية والدولية والأحداث الرياضية المنعقدة بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن إمام مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة أنه يتم تحديث الدليل السنوى لصحة المسافرين والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافرين الدوليين والموقف الوبائي العالمي بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 82 ألف و٦٢٤ مواطنًا ضد الحمى الصفراء والكوليرا وشلل الأطفال بمكاتب التطعيم الدولية.

ولفت "إمام" إلى أن إدارة الحجر الصحي، أشرفت على التخلص من نفايات 68 ألفا و544 طائرة، و30 ألفا و81 سفينة بالطرق الآمنة، كما تم الإشراف على تطهير 27 ألفا و374 طائرة ضد نواقل الأمراض، و90 ألفا و279 وسيلة نقل ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم فحص 12 ألفا و799 استمارة أغذية خاصة بالطائرات والسفن، لافتًا إلى تحرير 17 محضر مراقبة أغذية، و39 محضرا بالحجر الصحى.