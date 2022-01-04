شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم تتعاون مع شركة كورية لتوريد قاعات توربينات الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت روساتوم فى بيان لها اليوم، أنه سيتم الانتهاء من مناقشة السعر والشروط الرئيسية للعقد قبل نهاية فبراير المقبل وإبرام اتفاق بحلول نهاية أبريل 2022 إذا نجحت المفاوضات وذلك على نحو يفي بجميع إجراءات الموافقة الداخلية. تعتبر التواريخ المستهدفة لعملية الشراء أولية.
وقال البيان أنه فى الوقت نفسه وفي إطار الاتفاق المبرم سابقا، ستورد شركة AAEM LLC وهي شركة مشتركة بين شركتي أتوم إنيرغو ماش ATOMENERGOMASH JSC وجنرال إلكتريك، المعدات الخاصة بقاعات التوربينات التابعة لوحدات الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأوضح البيان أنه بموجب شروط العقد ستصمم الشركة وتصنع وتورد أربع مجموعات كاملة من التوربينات البخارية والمكثفات والمولدات التوربينية والمعدات الداعمة وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية الميدانية أثناء تركيب وضبط المعدات الموردة إلى موقع إنشاء محطة الضبعة النووية. ستُزَود المحطة بتوربينات بخارية منخفضة السرعة من طراز ARABELLE™️ ومولدات توربينية رباعية الأقطاب من طراز GIGATOP™️ من صنع شركة جنرال إلكتريك.
وأكد البيان أن اختيار المقاولين لتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال في إطار مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية يتم وفقا لإجراءات الشراء الخاصة بشركة روساتوم والتي تعد جزءا لا يتجزأ من عملية التعاقد. ونتيجة لإجراءات المناقصة المنجزة سابقا اختيرت شركات مصرية فيما بها بتروجيت وحسن علام والمقاولون العرب للمشاركة في أعمال البناء والتشييد في الموقع.