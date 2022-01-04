شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم تتعاون مع شركة كورية لتوريد قاعات توربينات الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، أنه تمت الموافقة على التعامل مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية KHNP، بصفتها الوحيدة التي تقدّمت بعرض يؤهل للتفاوض على شروط وأحكام العقد النهائي للصفقة المفترضة وذلك في حال التزام KHNP بمتطلبات إجراءات الشراء الخاصة بشركة ASE، المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على أساس تلك الشروط.

وأضافت روساتوم فى بيان لها اليوم، أنه سيتم الانتهاء من مناقشة السعر والشروط الرئيسية للعقد قبل نهاية فبراير المقبل وإبرام اتفاق بحلول نهاية أبريل 2022 إذا نجحت المفاوضات وذلك على نحو يفي بجميع إجراءات الموافقة الداخلية. تعتبر التواريخ المستهدفة لعملية الشراء أولية.

وقال البيان أنه فى الوقت نفسه وفي إطار الاتفاق المبرم سابقا، ستورد شركة AAEM LLC وهي شركة مشتركة بين شركتي أتوم إنيرغو ماش ATOMENERGOMASH JSC وجنرال إلكتريك، المعدات الخاصة بقاعات التوربينات التابعة لوحدات الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأوضح البيان أنه بموجب شروط العقد ستصمم الشركة وتصنع وتورد أربع مجموعات كاملة من التوربينات البخارية والمكثفات والمولدات التوربينية والمعدات الداعمة وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية الميدانية أثناء تركيب وضبط المعدات الموردة إلى موقع إنشاء محطة الضبعة النووية. ستُزَود المحطة بتوربينات بخارية منخفضة السرعة من طراز ARABELLE™️ ومولدات توربينية رباعية الأقطاب من طراز GIGATOP™️ من صنع شركة جنرال إلكتريك.

وأكد البيان أن اختيار المقاولين لتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال في إطار مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية يتم وفقا لإجراءات الشراء الخاصة بشركة روساتوم والتي تعد جزءا لا يتجزأ من عملية التعاقد. ونتيجة لإجراءات المناقصة المنجزة سابقا اختيرت شركات مصرية فيما بها بتروجيت وحسن علام والمقاولون العرب للمشاركة في أعمال البناء والتشييد في الموقع.